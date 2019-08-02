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02.08.2019 14:10
Рубрика: Легковые авто

На смену Citroen C4 придет шокирующая новинка

Текст: Евгений Костин

Citroen представит преемника хэтчбека C4 в 2020 году. В компании говорят, что ничего подобного рынок пока ещё не видел, ведь при разработке новинки на скуку и посредственность был наложен запрет.

Как пишет Auto Express, начальник отдела стратегического планирования Ксавье Пежо отказался подтвердить сроки выхода преемника C4 на рынок, но сообщил, что в 2020-ом Citroen представит "знаменательный автомобиль".

Фото: Пресс-служба Citroen.
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"Это будет смело и современно, - заявил Пежо. - Не так смело, конечно, как Citroen Ami 60 лет назад, но рынок мы взбудоражим. Это не будет чем-то классическим, это не будет консервативным - такие подходы мы решительно отринули".

Скорее всего, в Citroen просто хотят дистанцироваться от истории C4 и назвать новинку иначе. Предполагается, что в основу автомобиля ляжет не EMP2, а более компактная платформа CMP, на которой спроектированы новые Peugeot 208 и Opel/Vauxhall Corsa.

Поэтому у "знаменательного" Citroen будет чисто электрическая версия, которая станет, по сути, конкурентом Volkswagen ID.3.

В России модель C4 представлена только седаном, цены на который стартуют от 999 900 рублей.

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