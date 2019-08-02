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Рубрика: Экономика

Повторится ли девальвация рубля и дефолт августа 1998 года

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- У российских финансистов (и не только у них) август ассоциируется с девальвацией рубля и одновременным дефолтом по российским госбумагам, случившимися 17 августа 1998 года. Поэтому в этом месяце некоторые валютные трейдеры и простые граждане по многолетней инерции спешат избавиться от рублей и приобрести на всякий случай доллары или евро. Но стоит ли торопиться?

Фото: iStock
Что будет с рублем после понижения ставки ФРС США

Напомним, что в конце июля произошли два важных события, сработавшие на ослабление российской национальной валюты. Это, во-первых, снижение Банком России ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 7,25 процента.

Во-вторых, снижение впервые за 10 лет процентной ставки ФРС, которая была сокращена тоже на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25 процента. Однако на снижение ставки Федрезерва утром первого августа доллар, как ни странно, отреагировал бурным ростом по отношению к рублю. Причиной этого, скорее всего, стали осторожные намеки главы ФРС Джерома Пауэлла на то, что произошедшее снижение процентной ставки не является началом нового цикла снижения ставок.

Мы считаем, что до конца первой декады августа негативное влияние этих событий на курс рубля будет отыграно рынком.

Тем не менее, до конца первой декады августа в России ожидается такое важное событие, как публикация данных Росстата по инфляции потребительских цен в июле. Напомним, что в июне годовая инфляция упала ниже пяти процентов и остановилась на уровне в 4,7 процента. Полагаем, что, если годовая инфляция в июле останется на уровне примерно в 4,7-4,8 процента, рубль может укрепиться к доллару и евро на этих новостях.
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Стоит отметить, что угроза новых санкций США для российского рубля пока не устранена полностью, однако в августе Конгресс США уйдет на каникулы, следовательно, с высокой вероятностью эта угроза в течение августа не сработает.

А вот риск обострения отношений между США и Китаем пока никуда не ушел. Обострение отношений двух держав рикошетом может сказаться на курсах валют других стран, прежде всего, развивающихся государств.

По нашему прогнозу, до середины августа доллар может колебаться в коридоре в 61-65 рублей, а евро - в диапазоне в 69-74 рубля. Для физлиц мы рекомендуем хранить сбережения в рублях и долларах пополам.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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