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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Посольство США в Москве призвало граждан избегать мест проведения митингов

Американское посольство в Москве обратилось к гражданам с предупреждением, в котором порекомендовало 3 августа по возможности избегать мест проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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В обращении, размещенном на сайте диппредставительства, советуется избегать таких районов столицы, как Никитские ворота, Пречистенские ворота и Покровские ворота, а также Новопушкинский сквер, Трубная и Тургеневская площади.

Также рекомендовано избегать многочисленных толп, держать при себе паспорт гражданина США с действующей российской визой и внимательно следить за местными новостями.

Напомним, что 27 июля в Москве прошел не согласованный с мэрией столицы митинг. В ходе него за различные нарушения были задержаны 1074 человека. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственным комитетом возбуждены уголовные дела.

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Кроме того, столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них", - сообщили в пресс-службе главка полиции.

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