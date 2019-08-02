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02.08.2019 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.

Фото: Vesti.ru
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Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель СКР Светлана Петренко, среди задержанных на несанкционированных акциях - 134 жителя столицы, "длительное время" уклоняющихся от прохождения военной службы.

По словам представителя ведомства, в следственные органы Главного следственного управления СК России по Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.

Петренко объяснила, что следователи установят "наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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В СК уточнили, что даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

Напомним, ранее в СК заявили, что по итогам состоявшейся 27 июля несанкционированной акции в центре Москвы расследуется одно масштабное дело по статье 212 Уголовного кодекса РФ "массовые беспорядки" и несколько отдельных дел в отношении участников незаконной акции, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов (по статье 318 УК РФ).

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По словам политолога Константина Костина, незаконный митинг 27 июля не имел отношения к выборам в Мосгордуму и политической борьбе, а являлся откровенной политической провокацией.

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