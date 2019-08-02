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02.08.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четверо детей попали в больницы после ДТП на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края госпитализированы четверо детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, после аварии, в которой погибли пятеро, всего в больницах находятся 18 человек.

В Приморье два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с автобусом

"По информации, на 11.40 в больницах находятся 18 человек, среди них четыре ребенка. В числе погибших детей нет", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным МЧС, трое детей находятся в педиатрическом отделении Апанасенковской больницы имени Пальчикова. У них нет серьезных травм: по словам врачей, они "просто отдыхают".

Как уже сообщалось, в столкновении рейсового пассажирского автобуса с грузовиком на Ставрополье погибли пять человек, еще 19 пострадали. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По информации ГИБДД, спровоцировал ДТП водитель большегруза, который, судя по всему, заснул за рулем.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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