Четверо детей попали в больницы после ДТП на Ставрополье

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края госпитализированы четверо детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, после аварии, в которой погибли пятеро, всего в больницах находятся 18 человек.

"По информации, на 11.40 в больницах находятся 18 человек, среди них четыре ребенка. В числе погибших детей нет", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным МЧС, трое детей находятся в педиатрическом отделении Апанасенковской больницы имени Пальчикова. У них нет серьезных травм: по словам врачей, они "просто отдыхают".

Как уже сообщалось, в столкновении рейсового пассажирского автобуса с грузовиком на Ставрополье погибли пять человек, еще 19 пострадали. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По информации ГИБДД, спровоцировал ДТП водитель большегруза, который, судя по всему, заснул за рулем.