СК выяснит причину взрыва на предприятии во Владикавказе

В пятницу днем сотрудники Северо-Западного межрайонного следственного отдела по Владикавказу СКР по Северной Осетии начали доследственную проверку после хлопка на одном из городских предприятий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас выясняются причины хлопка.

"Следователями устанавливаются причины хлопка, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по республике.

Как уже сообщалось, взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в цехе по обработке шерсти на улице Доватора во Владикавказе. В результате происшествия пострадали 12 человек, всем оказана медицинская помощь, один остается в больнице.

Пожар в данный момент локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, его тушат около 200 сотрудников МЧС.