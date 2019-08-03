Новости

Резонансный сериал "13 причин почему" закончится четвертым сезоном 00:12
Создатель сериала HBO "Чернобыль" рассказал о важной удаленной сцене 02.08.2019
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 02.08.2019
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 02.08.2019
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 02.08.2019

Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады

Новости
    03.08.2019, 00:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Валерия Кузора/ РИА Новости Фото: Валерия Кузора/ РИА Новости
Фото: Валерия Кузора/ РИА Новости

Даже пумы боятся музыки Metallica: жительница канадской провинции Британская Колумбия Ди Галлант при помощи песни Don't Tread on Me ("Не наступай на меня") прогнала дикое животное, объявившееся в опасной близости, когда женщина гуляла с собакой.

Ди Галлант выложила в Сеть видео, где устно пытается убедить крупного представителя семейства кошачьих отправиться восвояси, но зверь на увещевания не реагирует.

После этого женщина включила на своём телефоне вышеназванную песню, и это сработало: большой кот ушёл.

"Думаю, он не хотел съесть что-то такое, после чего во рту остаётся вкус Metallica", - приводит слова Ди Галлант портал vicnews.com.

Хотя, возможно, он просто фанат Slayer.

Напомним, ранее мы писали о скором выходе детской книжки об истории Metallica.

А недавно знаменитая американская группа вызвала огромный резонанс исполнением композиции Engel немецких коллег Rammstein и песни "Группы крови" "Кино".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 02.08.2019
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 02.08.2019
Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда 02.08.2019
Сценарий финального сезона "Игры престолов" удивил поклонников сериала 02.08.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал 02.08.2019
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 02.08.2019
Канал HBO сделает фэнтези-сериал про ведьму Цирцею 01.08.2019
⧣ видео
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
Умерла певица Александра Стрельченко 02.08.2019
Пашкет предложил сотрудничество Максиму Фадееву на фоне скандала 01.08.2019
Мультсериал "Маша и Медведь" побил очередной рекорд 01.08.2019
⧣ музыка
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 02.08.2019
Бари Алибасов намерен взыскать с производителя "Крота" 100 миллионов 01.08.2019
Алибасов передумал судиться с производителем "Крота" 01.08.2019