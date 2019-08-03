Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады

Даже пумы боятся музыки Metallica: жительница канадской провинции Британская Колумбия Ди Галлант при помощи песни Don't Tread on Me ("Не наступай на меня") прогнала дикое животное, объявившееся в опасной близости, когда женщина гуляла с собакой.

Ди Галлант выложила в Сеть видео, где устно пытается убедить крупного представителя семейства кошачьих отправиться восвояси, но зверь на увещевания не реагирует.

После этого женщина включила на своём телефоне вышеназванную песню, и это сработало: большой кот ушёл.

"Думаю, он не хотел съесть что-то такое, после чего во рту остаётся вкус Metallica", - приводит слова Ди Галлант портал vicnews.com.

Хотя, возможно, он просто фанат Slayer.

Напомним, ранее мы писали о скором выходе детской книжки об истории Metallica.

А недавно знаменитая американская группа вызвала огромный резонанс исполнением композиции Engel немецких коллег Rammstein и песни "Группы крови" "Кино".