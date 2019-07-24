Сын Виктора Цоя раскритиковал кавер Metallica на "Группу крови"

Российский музыкант Александр Цой, сын ныне покойного лидера группы "Кино" Виктора Цоя, прокомментировал "неожиданный ход" американской трэш-легенды Metallica.

Напомним: "Метла", как ее любовно называют русскоязычные поклонники, исполнила на своем концерте в "Лужниках" кавер на композицию "Кино" "Группа крови". Тем вызвав не прекращающееся вот уже четвертый день бурление.

Как отметил Александр, ему понравилось высказывание бывшего гитариста "Кино" Юрия Каспаряна, ранее также оценившего кавер и назвавшего Metallica "пэтэушниками".

С пояснением, что в годы его юности среди слабообразованных людей, языков не знавших, было принято записывать тексты англоязычных песен кириллицей, "русскими буквами". Тогда как Metallica поступила наоборот - записала русский текст забавной латиницей с элементами инфернального суржика.

При этом Цой-младший напомнил, передает "Вечерняя Москва", что песням его отца не впервые претерпевать экзотические трактовки. Например, ранее каверы на "Кино" сделали корейские музыканты.

Перед этим сообщалось, что Каспарян "врубил ответку" и сделал кавер композиции Metallica Enter Sandman с cимфоническим оркестром. Стяжав одобрение общественности.

Разумеется, ситуация не осталась без критического комментария Юрия Лозы.