Как политика США скажется на курсе доллара к концу года

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, специально для "Российской газеты":

- Сейчас наиболее важными факторами формирования курса рубля являются внешние. Главным образом это политика США: антироссийские санкции, тарифы против товаров из КНР и ЕС, рост напряженности на Ближнем Востоке и так далее.

Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики. Мировые центробанки в ближайшее время будут активно стимулировать экономику во избежание кризиса. Китай ввел крупные налоговые льготы, ЕС намекает на полноценную монетарную экспансию и возвращение к политике QE (количественного смягчения - монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик). Эти действия должны существенно ослабить валюты против доллара, что совершенно невыгодно США, чей экспорт может пострадать от слишком сильного курса.

Таким образом, стимулирование экономики на недавнем снижении процентной ставки ФРС на 0,25 процента не закончится: следует ожидать полноценной монетарной экспансии. Регулятор объявил о прекращении сокращения баланса уже в августе, что должно способствовать ослаблению позиций доллара. Стоит понимать, что новые пошлины в адрес КНР заставят ФРС активнее заниматься снижением процентной ставки, чтобы американские товары не растеряли конкурентного преимущества, а экономика не перестала расти, как это уже произошло в Европе.

Текущие ограничения успели нарушить глобальную цепочку продаж и привести к паническим настроениям на рынке. Тогда как новые пошлины вполне могут окончательно добить экономику многих азиатских и европейских стран.

Анонсирование новых антироссийских санкций свидетельствует о начавшейся раньше срока предвыборной кампании. Дональд Трамп переживает за свой рейтинг и не может похвастаться перед избирателями какими-то масштабными достижениями. Деньги на стену [на границе с Мексикой] были получены совсем недавно и в гораздо меньшем размере, чем планировалось изначально. Страна находится в состоянии торгового конфликта с КНР и ЕС. Иран продолжает разработку в сфере ядерной энергетики.

Спасти положение могут очередные санкции против России, каких-то новых причин для них даже не надо придумывать. Все говорит о том, что последние месяцы 2019 года, как и весь 2020 год, будут достаточно сложными для рубля, курс которого вполне может упасть до отметки в 66,20 доллара и 73,10 за евро.