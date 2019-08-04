Путин отметил роль железных дорог в истории России

"Во многом благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников - за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы", - также отметил он.

Глава государства добавил, что железнодорожный транспорт продолжает играть огромную роль в развитии национальной экономики и социальной сферы. Он напомнил и о недавних достижениях: транспортное обеспечение ЧМ по футболу и XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым. "Конечно, особо отмечу такое крупное событие, как 45-летие начала возведения БАМа, которое мы отмечали совсем недавно", - добавил президент.

В заключение он еще раз поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.

День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Свое поздравление работникам и ветеранам отрасли направил также премьер-министр Дмитрий Медведев.