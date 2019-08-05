Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей

Британский концерн JLR опубликовал план по развитию, рассчитанный на ближайшие два года. Согласно этой стратегии, за указанный период будет выпущено пять новых моделей.

В сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте состоится мировая премьера долгожданного Land Rover Defender нового поколения.

В течение следующего года Jaguar выпустит преемника седана XJ, который будет оснащён полностью электрической силовой установкой. Позднее, конечно, появятся гибридные версии. Причём в компании, как пишет Autocar, почти уверены, что новинка обгонит конкурентов, таких как Tesla Model S и Mercedes-Benz S-Class, благодаря популярности в азиатском регионе.

С 2021 года начнётся наступление на сегмент кроссоверов: в начале покажут полноразмерный электрический SUV под названием J-Pace.

В конце 2021-го в арсенале концерна появится пятый член семейства Range Rover, который расположится между Velar и Evoque. Он получит электрическую силовую установку и будет позиционироваться как автомобиль, предназначенный для эксплуатации преимущественно в городских условиях. Также до 2022 года должно дебютировать пятое поколение Range Rover.

Jaguar Land Rover по итогам 2018 года понёс значительные убытки - порядка 4.6 миллиарда долларов. Новый план направлен на оздоровление ситуации.