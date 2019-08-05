Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Появились первые "живые" фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа 14:04
Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander 13:04
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
В России появился семиместный кроссовер за 1,2 млн рублей 11:05
05.08.2019 15:18
Рубрика: Легковые авто

Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Британский концерн JLR опубликовал план по развитию, рассчитанный на ближайшие два года. Согласно этой стратегии, за указанный период будет выпущено пять новых моделей.

В сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте состоится мировая премьера долгожданного Land Rover Defender нового поколения.

В течение следующего года Jaguar выпустит преемника седана XJ, который будет оснащён полностью электрической силовой установкой. Позднее, конечно, появятся гибридные версии. Причём в компании, как пишет Autocar, почти уверены, что новинка обгонит конкурентов, таких как Tesla Model S и Mercedes-Benz S-Class, благодаря популярности в азиатском регионе.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Автомобили Jaguar Land Rover избавят от нервных водителей

С 2021 года начнётся наступление на сегмент кроссоверов: в начале покажут полноразмерный электрический SUV под названием J-Pace.

В конце 2021-го в арсенале концерна появится пятый член семейства Range Rover, который расположится между Velar и Evoque. Он получит электрическую силовую установку и будет позиционироваться как автомобиль, предназначенный для эксплуатации преимущественно в городских условиях. Также до 2022 года должно дебютировать пятое поколение Range Rover.

Jaguar Land Rover по итогам 2018 года понёс значительные убытки - порядка 4.6 миллиарда долларов. Новый план направлен на оздоровление ситуации.

В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200
УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей
#Jaguar