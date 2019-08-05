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05.08.2019 18:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO/M. Kornmesser Фото: ESO/M. Kornmesser
Фото: ESO/M. Kornmesser

Астрономы получили новые доказательства того, что около трех с половиной миллиарда лет назад по поверхности Марса пронеслась "кроваво-красная" стена воды высотой с небоскреб, затопив огромную территорию.

Об открытии рассказывает Live Science. Еще в 2016 году две автономные группы астрономов выдвинули противоречивую теорию о цунами, пронесшемся по поверхности Марса в глубокой древности.

Их идея была основана на "отпечатках пальцев" массивного волнового воздействия, оставленного на марсианском ландшафте. Теперь астрономы получили еще одно свидетельство в пользу этой теории.

Фото: Wise, Abel, Kaehler (KIPAC/SLAC)
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Франсуа Костар, астроном Французского национального центра научных исследований, и его команда по снимкам буквально проследили путь разрушений, принесенных гигантской волной, и обнаружили точку ее возникновения.

Изначально под "подозрение" попали десять кратеров. Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км.

По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид. Удар спровоцировал гигантское цунами, скорее всего, окрашенное в красный цвет из-за обильной красноватой пыли на поверхности планеты.

Исследование показало, что кратер Ломоносов подходит по возрасту. Кроме того, его края размыты, как будто вода устремилась обратно в дыру после сильного удара. Созданные модели предполагают, что столкновение было достаточно сильным, чтобы вызвать мега-цунами, способное затопить едва ли не всю планету.

Впрочем, у этой теории имеются и скептики. Так, один из соавторов исследования Алексис Родригес считает, что вызвать цунами мог и не астероид. Это могли быть, например, участившиеся оползни, которые формировали марсианский ландшафт и разрушили водоносный горизонт.

Другой причиной появления цунами могло быть землетрясение или извержение глубоководного вулкана. Исследователи отмечают, что на момент описанной катастрофы на Марсе было много воды, но она в основном находилась под поверхностью.

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