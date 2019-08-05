Появились первые "живые" фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

До этого момента восьмая генерация Volkswagen Golf попадалась в объективы фотошпионов неоднократно, но всякий раз некоторые части модели были прикрыты камуфляжем. Теперь же законодатель моды в сегменте компактных хэтчбеков был пойман в товарном виде во время проведения рекламной фотосессии.

При создании бампера, очевидно, вдохновлялись решениями, которые в зачаточном варианте уже были реализованы на версии GTI седьмого поколения Golf. Модель не стала изменять себе и продолжила развитие концепции узкой решётки радиатора, которая на новом Golf стала ещё меньше. Вслед за ней свой "разрез глаз" уменьшила и головная оптика, форма которой стала чуточку интересней.

Задняя часть, прежде всего, обращает на себя внимание благодаря фонарям и новой крышке багажника. Оформление нижней части бампера (хромированная окантовка патрубков выхлопа, соединённая между собой сплошным молдингом) практически копирует решение актуальной версии хэтча. Также стоит отметить, что на опубликованных фото можно рассмотреть логотип марки обновлённого дизайна.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Volkswagen делает всё возможное, чтобы новый Golf появился в срок. Одна из проблем, с которой столкнулся производитель, - цифровая безопасность. Так как новинка будет поддерживать обновление по воздуху и оснащена большим количеством телематических систем, программистам необходимо обеспечить максимальную защиту от утечки данных и взлома.

Предполагается, что дебют восьмого поколения VW Golf состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре. На рынок автомобиль выйдет до конца 2019 года. Напомним, что Golf в формате универсала больше производиться не будет.