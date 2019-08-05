Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей 15:18
Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander 13:04
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
В России появился семиместный кроссовер за 1,2 млн рублей 11:05
05.08.2019 14:04
Рубрика: Легковые авто

Появились первые "живые" фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Текст: Евгений Костин

До этого момента восьмая генерация Volkswagen Golf попадалась в объективы фотошпионов неоднократно, но всякий раз некоторые части модели были прикрыты камуфляжем. Теперь же законодатель моды в сегменте компактных хэтчбеков был пойман в товарном виде во время проведения рекламной фотосессии.

При создании бампера, очевидно, вдохновлялись решениями, которые в зачаточном варианте уже были реализованы на версии GTI седьмого поколения Golf. Модель не стала изменять себе и продолжила развитие концепции узкой решётки радиатора, которая на новом Golf стала ещё меньше. Вслед за ней свой "разрез глаз" уменьшила и головная оптика, форма которой стала чуточку интересней.

Фото: www.motor1.com
Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen для России

Задняя часть, прежде всего, обращает на себя внимание благодаря фонарям и новой крышке багажника. Оформление нижней части бампера (хромированная окантовка патрубков выхлопа, соединённая между собой сплошным молдингом) практически копирует решение актуальной версии хэтча. Также стоит отметить, что на опубликованных фото можно рассмотреть логотип марки обновлённого дизайна.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Volkswagen делает всё возможное, чтобы новый Golf появился в срок. Одна из проблем, с которой столкнулся производитель, - цифровая безопасность. Так как новинка будет поддерживать обновление по воздуху и оснащена большим количеством телематических систем, программистам необходимо обеспечить максимальную защиту от утечки данных и взлома.

Предполагается, что дебют восьмого поколения VW Golf состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре. На рынок автомобиль выйдет до конца 2019 года. Напомним, что Golf в формате универсала больше производиться не будет.

Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей
#Volkswagen