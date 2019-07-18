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18.07.2019 15:05
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen прекратит выпускать универсалы в угоду кроссоверам

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

До конца 2019 года Volkswagen завершит производство двух моделей универсалов.

Автомобили в этом типе кузова почти не покупаются - клиенты выстраиваются в очередь за кроссоверами. В США, например, в первом полугодии, на долю последних пришлось 47% от общих продаж! Формула проста: на что есть спрос, то и будем выпускать. Значит, в будущем нас ждут новинки от Volkswagen в сегменте SUV.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Volkswagen завершит производство двух универсалов Golf Alltrack и Golf SportWagen/Variant, поэтому можно уверенно сказать, что восьмое поколение Golf "сараем" не станет. В ближайшие три года Volkswagen компенсирует потери за счёт вывода Atlas Cross Sport, электрического ID Crozz и нового компактного кроссовера, сообщает Automotive News.

Предполагается, что под формулировкой "компактный SUV" скрывается Volkswagen Tharu, который уже продаётся в Китае, а в следующем году не просто доберётся до нашей страны, но и встанет на конвейер завода в Калуге.

Напомним, ранее "Российская газета" сообщала, что компания Ford заменит ряд моделей новым кроссовером. В отставку отправятся Mondeo, S-Max и Galaxy.

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#Volkswagen