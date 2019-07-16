Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одной моделью - кроссовером

A revised product strategy at @Ford will see the much-loved #Mondeo reborn as a mid-sized, high-riding rival to soft-roaders like the Subaru Outback https://t.co/xGmiTBa7Zz pic.twitter.com/AJ7LRSUif7 — Autocar (@autocar) 16 июля 2019 г.

Ford может покинуть сегмент хэтчбеков и компактных вэнов. Если такое решение будет принято, то три модели - Mondeo, S-Max и Galaxy - станут частью истории бренда. Их все заменит новая. Разумеется, это будет кроссовер.

По данным издания Autocar, кроссовер может появиться уже в 2021 году. В основу новинки ляжет платформа Ford C2 - она модульная, и со временем на неё переедут все модели - от Fiesta до будущего семиместного Edge.

В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели, также будет версия типа mild hybrid (мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором). Причём дизели - нового поколения, соответствующие стандартам "Евро-6d", которые экономичнее мягко-гибридных модификаций и дешевле в производстве.

Наличие полного привода у нового SUV от Ford - большой вопрос. Дело в том, что колёсная формула 4х4 усложняет процессы адаптации под экологические стандарты ЕС, поэтому, скорее всего, американский автопроизводитель решит проблему внедорожных возможностей при помощи электронных систем, например, системы контроля тяги.

Основной клиент - семьи, которым не чужд отдых за городом и которых привлекают не очень высокие по сравнению с внедорожником эксплуатационные расходы при аналогичных возможностях личного пространства.

При этом стоит понимать, что в Ford рассчитывают на перекрытие объёмами продаж новинки объёмов реализации трёх моделей. Для примера: в прошлом году Ford Europe реализовал порядка 50 тысяч Mondeo, 24 тысячи S-Max и около 12 тысяч Galaxy - не слишком высокий показатель с точки зрения прибыльности автобизнеса. Дела в сегменте MPV идут настолько плохо, что до конца лета Ford отправит в отставку C-Max, Grand C-Max, а также компактный B-Max. В

Ford, кстати, надеются, что клиентов последнего переманит к себе новый кроссовер Puma, а клиентов C-Max - Kuga новой генерации.

В России, напомним, Ford пересмотрел бизнес-модель: с отечественного рынка ушли легковые автомобили, осталась только линейка коммерческого транспорта.