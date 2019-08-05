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05.08.2019 17:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla сделала классный подарок, но разозлила своих клиентов

Текст: Евгений Костин

В своём Twitter-аккаунте Tesla опубликовала сообщение о том, что новым покупателям седана Model S и кроссовера Model X будет доступно безлимитное использование станций быстрой зарядки, которых в США насчитывается порядка 12 тысяч. Такое предложение вызывало гнев у фанатов, купивших машины ранее.

Фото: iStock
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Например, Джасприт Сингх пишет: "Я купил Model X месяц назад. Это ужасный способ обращения с клиентами, которого я не понимаю. Сначала снижение цен, а сейчас ещё и это! Такое отношение очень разочаровывает и точно не работает в пользу лояльности к бренду".

Другой пользователь под ником EV Salt, являющийся владельцем трёх Tesla отметил, что не может найти оправдания такому подходу компании, отмечая предельный уровень возмущения, которого не было даже тогда, когда компания "играла" с ценами на автомобили в начале года.

Напомним, по итогам первого квартала Tesla показала большие убытки. Закончился второй, и, судя по всему, ситуация не стабилизировалась. Возможно, именно поэтому Илон Маск вынужден проводить стимулирующие спрос мероприятия, чтобы увеличить продажи Model S и Model X.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Tesla была вовлечена в скандал, связанный с плохими условиями для рабочих на заводе во Фримонте и качеством выпускаемой на нём продукции.

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#Tesla