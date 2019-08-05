Трамп обсудил с конгрессом и ФБР пути предотвращения массовых расстрелов

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей, подобных тем, что произошли в Техасе и Огайо. Встреча состоялась в воскресенье, отметил глава Белого дома, выступая перед журналистами.

По словам Трампа, проблема массовых расстрелов существует в США уже многие годы и ей "необходимо положить конец", пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press."Ненависти нет места в нашей стране", - подчеркнул президент США.

Трамп также добавил, что в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу, сообщает РИА Новости.

За последние два дня в США произошли сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, в одном из парков в центре Чикаго (штат Иллинойс) в ночь с 3 на 4 августа в результате стрельбы пострадали не менее семи человек, один из которых находится в критическом состоянии. Ранее в торговом центре города Эль-Пасо (штат Техас) жертвами стрельбы стали 20 человек и еще 26 получили ранения. Кроме того, в Дейтоне (штат Огайо) во время перестрелки в баре скончались десять человек, включая стрелка, и 26 пострадали.