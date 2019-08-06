ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

- Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора. Это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма, - цитирует РИА Новости заявление ЦБ КНР в связи с решением американской стороны признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом​​​.

Напомним, ранее администрация Трампа официально назвала Китай "валютным манипулятором". Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп распорядился с 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на продукцию китайского импорта на сумму около 300 миллиардов долларов, а Китай предпринял ответные меры, позволив юаню упасть и объявив, что он прекратит закупки сельскохозяйственных товаров в США.