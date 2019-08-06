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Названы лучшие телесериалы года по версии критиков

Новости
    06.08.2019, 15:10
Текст:   Олег Усков

Ассоциация телевизионных критиков США вручила в Беверли-Хиллз свою ежегодную премию - в 35-й раз. Эксперты чествовали телепродукцию по тринадцати категориям. Список чемпионов приводит Variety.

И из него следует, что замечательная "Дрянь" (aka "Кошелка" - Fleabag), циничная и черная комедия, взяла три приза: за "Сериал года", за "Достижения в комедийном жанре" и индивидуально создателю и исполнительнице главной роли - Фиби Уоллер-Бридж.

Отмечено, что ситком этот - единственное шоу, взявшее в этом году больше двух премий.

"Чернобыль", признанный самым рейтинговым шоу в истории телевидения, отмечен в категории за лучший мини-сериал.

Фото: kinopoisk.ru
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями

"Лучше звоните Солу", спин-офф одного из лучших сериалов всех времен и народов "Во все тяжкие", признан лучшим драматическим шоу.

Фундаментальный документальный фильм "Покидая Нетландию", наделавшее массу шума очередное расследование предполагаемых противоестественных наклонностей Майкла Джексона, воцарился в категории "За выдающиеся достижения в новостной программе".

"Матрешка" с "молодой Аллой Пугачевой" названа лучшей премьерой.

Премия "Наследие телевидения" ушла к сериалу "Дэдвуд".

Премия за прижизненные заслуги - продюсеру и сценаристу Дэвиду Милчу ("Дэдвуд", "Настоящий детектив").

Статуэтки конкурсантам вручаются на основании мнения двухсот профессиональных критиков из США и Канады.

Ранее сообщалось о лучших телешоу первой половины текущего года.

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