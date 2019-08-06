Пекин пообещал ответить на размещение американских ракет в АТР

Китай тревожат намерения США разработать и разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Пекин пригрозил Вашингтону принять ответные сдерживающие меры.

Представитель МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай не будет стоять в стороне. Также он прокомментировал выход США из ДРСМД. "Возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из договора", - указал он.

В Пекине ранее подчеркивали, что Вашингтону следует продолжить выполнять взятые на себя в рамках соглашения обязательства, а также говорили, что истинная причина выхода Соединенных Штатов из ДРСМД - снять с себя ограничения.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер обозначил свою заинтересованность в скорейшем размещении новых ракет в Азии. Это заявление прозвучало спустя всего лишь несколько часов после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Эспер также пояснил, что Вашингтон теперь может свободно конкурировать с Китаем. Москва в связи с этим призвала Вашингтон отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности.