Названы регионы, где на дорогах гибнет больше всего людей

Как отмечают аналитики компании, "настройка" системы безопасности дорожного движения произошла в России в 2014 году. Появился целый комплекс мер, призванный снизить аварийность на дорогах. Это и улучшение качества дорожного покрытия, и установка камер видеофиксации дорожных нарушений, и ужесточение Правил дорожного движения. Поэтому в 2015 году число жертв ДТП со смертельным исходом удалось сократить на 14,3 процента (на три тысячи 849). А людей, получивших ранения на дорогах, стало меньше на восемь процентов (на 20 тысяч 558).

Снижение смертности на дорогах произошло в 83 из 85 регионов. Самый значительный вклад в сокращение числа смертей от ДТП, по данным FinExpertiza, внесли Московская область и Москва. За пять лет число смертей на дорогах здесь сократилось на 753 и 423 соответственно. На третьем месте Ростовская область, где число погибших в ДТП сократилось на 338.

Исключениями, где нет снижения, являются Магаданская область и Ненецкий автономный округ, но здесь смертельные исходы крайне редки: 30 и 3 случая в год соответственно.

Число раненых в ДТП с 2014 по 2018 год уменьшилось в 68 регионах. Лидером по снижению травматизма на дорогах стала Московская область, где число раненых на дорогах сократилось на три тысячи 908 человек. В Санкт-Петербурге за пять лет число лиц, травмированных на дорогах, уменьшилось две тысячи 311. В Москве число раненых в ДТП сократилось на две тысячи 301.

В оставшихся 17 регионах число людей, получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилось. В Удмуртской республике, например, число раненых на дорогах в 2018 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 966. В Республике Дагестан - на 947, в Краснодарском крае - на 607.

В общем и целом, в 2018 году на первом месте по количеству ДТП со смертельным исходом Краснодарский край - 1,053 тысячи человек, Московская область 938 человек и Ростовская область - 554 человека.

"Культура вождения - очень важный фактор, влияющий на количество аварий, - отмечает член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян. - В Британии, например, считают, что невнимательность опаснее превышения скорости. Поэтому там запрещено не только разговаривать по мобильному, но и курить, и есть за рулем. За последние годы культура вождения водителей в России заметно выросла. Играют роль камеры видеофиксации и ужесточение ответственности за дорожные нарушения. Кроме того, автомобили становятся безопаснее".

Автоэксперт Игорь Моржаретто добавляет, что в крупных городах произошло заметное снижение скоростей. В Москве, например, средняя скорость - 23 км/ч. При такой скорости есть все шансы быстро затормозить в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Что же касается регионов, где летальных ДТП еще довольно много, то Моржаретто обращает внимание: в исследовании речь идет об абсолютных цифрах. "В мегаполисах, крупных регионах и городах живет больше всего людей. И парк машин там самый большой. В той же столице уже зарегистрировано более пяти миллионов автотранспортных средств. Если же пересчитать в относительных показателях, то есть поделить число жителей на количество машин и на количество ДТП, то окажется, что Москва - один из самых безопасных городов в стране", - подчеркивает эксперт.

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