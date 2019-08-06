Владимир Путин рассказал о поддержке талантливых детей

Владимир Путин заезжает в "Сириус" несколько раз в году: недавно он был здесь в мае, осматривал стенды о развитии центра. А перед этим пригласил сюда белорусского лидера в феврале: и Александр Лукашенко был очень доволен увиденным.

"Мы создавали "Сириус" не как замкнутое пространство, обособленную, элитную школу для избранных, - начал заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" глава государства, - главный принцип этого учреждения - открытость и доступность для всех талантливых детей". С 2015 года выпускниками "Сириуса" стали свыше 30 тысяч одаренных ребят. "Они заработали это право по справедливости, прошли очень серьезный конкурсный отбор", - продолжил он.

Удалось обеспечить реальные и равные возможности для школьников из всех регионов. "Это помогает им раскрыть свои способности, свой дар, получать образование на стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных российских компаний, участвовать в научных и инженерных проектах", - сказал Путин. "Такой подход не имеет мировых аналогов и в полной мере соответствует задачам, нашим национальным целям, требованиям будущего, скорости технологических и общественных изменений", - оценил он.

И важно, что "Сириус" активно делится новыми методиками с другими школами, тиражирует лучший опыт, готовит педагогов, в том числе для работы в создаваемых региональных центрах, которые станут звеньями единой системы выявления и развития способностей детей. Глава государства напомнил свои слова в Послании - "Сириус" должен стать созвездием - "чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой страны".

"Мы обязательно должны добиться того, чтобы каждый ребенок мог найти, реализовать себя, открыть свои таланты, свой дар, который, безусловно, есть у всех, а дети, которые проявляют особую одаренность, могли рассчитывать на дополнительное содействие со стороны государства", - подчеркнул Путин.

Уже в этом году школьники, получившие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд (чего раньше не было) получат премии президента, заявил глава государства и пояснил, что золотые призеры получат 1 млн рублей, а серебряные и бронзовые - 500 и 400 тысяч. Всего в прошлом году выпускники "Сириуса" завоевали 33 из 38 медалей международных олимпиад. Решено с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности, объявил глава государства: ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей смогут получать и студенты магистратуры.

"Сириус" должен и дальше служить ориентиром для обновления всего отечественного образования, предлагать новые форматы и создавать высокие современные стандарты", - заявил президент, попросив присутствующих сосредоточиться вокруг этих задач и оказать им максимальное содействие.

Уже в этом году начнет работу Научно-технологический университет "Сириус", который будет вести подготовку по ключевым направлениям глобального технологического развития. "Это информационные технологии и искусственный интеллект, генетика и науки о жизни, когнитивные исследования", - перечислил Путин.

Университет будет ядром Инновационного научно-технологического центра в Имеретинской долине. "Его резидентами станут наши ведущие высокотехнологичные компании, а партнерами - научные организации и университеты. Здесь должен быть сконцентрирован интеллектуальный потенциал и современная исследовательская инфраструктура, созданы условия для практического внедрения результатов исследований, для работы ученых и преподавателей с мировым именем", - сказал президент.

В 2020 году заработает Имеретинский лицей, где смогут постоянно жить и учиться воспитанники "Сириуса" и мотивированные и проявившие высокие способности школьники. Таким образом на базе олимпийского наследия в Сочи создается уникальная модель образования, "в полном смысле соответствующая высоким требованиям будущего", - обобщил глава государства.

"Проект "Сириус" призвал стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться на практике передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, создании новых возможностей для людей, для молодежи", - заключил Путин. "Словом, те новаторские, креативные подходы к формированию современного пространства для жизни, которые востребованы у нас везде, по всей стране", - сказал он.