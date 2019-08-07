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07.08.2019 12:03
Рубрика: Спорт

Агент Малкома назвал ложью информацию о расизме на матче "Зенита"

Текст: Максим Домчев
Луис Фернандо Гарсия, агент новичка "Зенита" Малкома, заявил, что бразильский полузащитник не заметил проявлений расизма со стороны болельщиков в своем дебютном матче за команду против "Краснодара" в четвертом туре чемпионата России, а также опроверг скорый уход футболиста из санкт-петербургского клуба.
Бразильский новичок "Зенита" Малком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Бразильский новичок "Зенита" Малком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бразильский новичок "Зенита" Малком. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Встреча "Зенита" и "Краснодара" состоялась 3 августа в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Малком, о переходе которого в "Зенит" из "Барселоны" было объявлено днем ранее, дебютировал в составе "сине-бело-голубых", выйдя на замену на 72-й минуте. Болельщики "Зенита" на игре вывесили баннер следующего содержания: "Спасибо руководству за верность традициям". Английские СМИ посчитали, что в нем в саркастическом ключе выражается недовольство приобретением Малкома из-за его цвета кожи. В "Зените" опровергли это, заявив, что смысл слов на баннере британской прессой был искажен.

Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро

"В тот момент никакого баннера игрок не видел. Малком аплодировал трибунам, когда выходил на замену. Мы не видели никакого расистского акта против Малкома. Всю эту историю мы прочитали в прессе. Считаю, что все это ложь. В команде есть два других игрока с темным цветом кожи - Дуглас Сантос и Вильмар Баорриос, и у них никогда не возникало проблем с расизмом", - сказал Гарсия, чьи слова приводит 20minutes.fr.

Агент Малкома также отверг предположения о том, что игрок может покинуть "Зенит" в зимнее трансферное оконо. "Это неправда. Он счастлив тут", - заявил Гарсия.

Ранее мама Малкома опровергла информацию о том, что ее сын столкнулся с проявлениями расизма в дебютном матче за "Зенит".

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