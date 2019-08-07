ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах

Европейский союз, который является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта, заинтересован и дальше наращивать сотрудничество по всем направлениям. Это подтвердила 7 августа глава представительства ЕС в РБ Андреа Викторин на встрече с председателем нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко.

Стороны обсудили на встрече различные аспекты белорусско-европейских отношений. Было отмечено, в частности, что за последние три года двусторонний товарооборот увеличился с $14,4 млрд до $17,3 млрд, в том числе, экспорт из Минска вырос с $8,6 млрд до $10,2 млрд. Только в прошлом году из стран ЕС привлечено $5,4 млрд инвестиций, в том числе прямых - $4,6 млрд.

Брюссель подтверждает и признает конструктивную позицию, которую Беларусь занимает на международной арене, подчеркнула дипломат. "Мы признаем ваш вклад в обеспечение мира в регионе, ценим также сотрудничество Беларуси в рамках "Восточного партнерства", - добавила она.

Андреа Викторин, как уже сообщал "СОЮЗ", завершает свою дипломатическую миссию в Минске. Главой представительства ЕС она была назначена четыре года назад. За время ее работы в этом качестве в нормализации отношений произошел значительный прогресс. "Самое главное, что они получают развитие по многим векторам", - считает Андрейченко. Он обратил внимание, что обе стороны продвинулись в торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе инвестиционном, пояснив, почему для белорусских властей так значим именно этот аспект в отношениях с Европой.

"В Беларуси важнейший вопрос - уровень жизни людей: рабочие места, зарплаты. Это волнует власть", - подчеркнул спикер. На встрече обсуждалось и соглашение об упрощении визового режима, подписание которого ожидается осенью, а также предстоящий визит в Минск верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Спикер сделал особый акцент и на межпарламентском сотрудничестве, которое, по его мнению, находится до сих пор на недостаточном уровне. "Нам надо находить точки взаимодействия. Может быть, шаги будут небольшими, но надо, чтобы их было больше", - полагает он.

В Палате представителей желают успешной работы новому главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли. "Хотели бы, чтобы у нас установились конструктивные контакты и работа", - обозначил спикер позицию белорусских парламентариев.