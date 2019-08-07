На какое съемное жилье можно заработать в регионах

Аналитики портала "Мир квартир" провели исследование уровня заработной платы в регионах, сопоставили полученные данные со средними ставками аренды жилья и выяснили, в каких регионах и какую жилплощадь способны снять местные жители.

Исследование охватило 76 крупных городов страны. Данные об уровне среднемесячной зарплаты в каждом из них аналитики позаимствовали из базы Росстата. Кроме того, ими была учтена величина каждого регионального прожиточного минимума.

Данные об арендных ставках на квартиры и дома эксперты взяли из собственной базы. Сопоставление цифр позволило рассчитать, что в целом по стране лишь треть работающих граждан могут позволить себе аренду частного дома.

Чуть больше трети россиян способны арендовать трехкомнатную квартиру, финансовых средств остальных хватит лишь на поднаем "однушек" и "двушек". При этом надо учесть, что в исследовании была учтена номинальная начисленная зарплата, то есть зарплата без учета выплаты подоходного налога.

Наибольшие трудности с наймом жилья возникают у жителей ряда регионов Юга и Северного Кавказа. Например, в Крыму средняя номинальная зарплата составляет 32 625 рубля в месяц, а прожиточный минимум - 10 309 рублей. При таких условиях арендовать в этом регионе можно только однокомнатную квартиру.

Для сравнения, в Брянской области при средней зарплате в сумме 32 207 рублей и прожиточном минимуме в сумме 10 461 рубль можно снять целый дом. Это говорит о том, что при равных экономических возможностях жителей регионов первостепенную роль играют размеры арендных ставок. В Крыму они гораздо выше, чем в Брянске, отсюда и такая разница в возможностях.

Кстати, поднаем дома могут позволить себе работающие жители 24 регионов, в том числе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Якутии, Коми, Сахалина, Красноярского края и Тюменской области.

"Местные зарплаты приближаются к столичным, а в Ямало-Ненецкого округе даже перекрывают их, - отмечено в исследовании. - В то же время цены на недвижимость здесь хоть и далеко не дешевые, но до московских явно не дотягивают".

В Краснодарском крае, по подсчетам аналитиков, у арендаторов после оплаты жилья на руках должна оставаться приличная сумма. Впрочем, речь идет только о населенных пунктах, расположенных не на побережье. Ситуация в Анапе, Геленджике и Сочи сопоставима с курортами Крыма.

На аренду двухкомнатной квартиры среднего заработка хватит жителям 13 регионов страны: Хабаровского края, Татарстана и Северной Осетии, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, а также Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

"Самую многочисленную группу образуют регионы, где работающие граждане могут проживать в съемной "трешке", таких территорий набралось 34, - отмечают авторы исследования. - Сюда попали и обе столицы с прилегающими областями, недешевые Приморье, Пермский край, Тульская и Новосибирская области, а также Башкортостан".

В эту же часть рейтинга включены такие регионы как Алтайский край, Марий Эл, Псковская, Орловская и Ивановская области. Средние зарплаты там не превышают 30 тысяч рублей, но и аренда трехкомнатной квартиры обойдется примерно в 15-17 тысяч рублей - таковы ставки. При средней величине прожиточного минимума в 9-10 тысяч рублей у арендаторов в этих регионов на руках даже будет оставаться немного денег, которые можно отложить.