В результате тяжелого происшествия по всей округе разлетелись боеприпасы. Площадь, усеянная их осколками и неразорвавшимися снарядами, исчисляется сотнями гектар. Чтобы не случилось новой беды, район вокруг арсенала метр за метром прочесывают около сотни саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил и специалисты с инженерного подразделения Центрального военного округа.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, их задача - с помощью спецсредств и бронемашин проверить и очистить местность близ воинской части и расположенного рядом населенного пункта Каменка. Командир группы разминирования Дмитрий Дойников сказал журналистам, что "в данный момент люди занимаются поиском взрывоопасных предметов. Обнаруженные снаряды вывозим на безопасное расстояние и уничтожаем в установленном порядке".

Хотя военные утверждают, что угрозы нового воспламенения на армейских складах нет, территорию арсенала и окрестности Каменки для подстраховки проливают с воздуха военно-транспортные Ил-76.

Там, где эта операция уже завершена, начались ремонтно-восстановительные работы: на армейский склад и в Каменку завезли стекла, рубероид, цемент. Туда направили электриков, сварщиков и столяров. Для работы выделили трактора и другую коммунальную технику. В среду министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заму Дмитрию Булгакову (он сейчас находится в Ачинске) завершить все ремонтно-восстановительные работы за две недели.

Тем временем специальная межведомственная группа из представителей силовиков, экстренных служб и региональных властей завершает оценку ущерба от пожара и взрывов. Выяснилось, что в самом Ачинске, Назарово, Заворках, Ключах и Малом Улуе инфраструктура и жилые дома не пострадали. А в Каменке повреждены лишь несколько деревянных построек.

Совместный прием граждан в военкомате Ачинска организовали сотрудники окружной военной прокуратуры и их коллеги из прокуратуры Красноярского края. Еще один такой пункт собираются устроить в Каменке после того, как в селе закончат работать саперы. По всей видимости, правоохранителям придется, в том числе, разбираться с жалобами жителей Ачинска на плохую систему оповещения о чрезвычайной ситуации. Глава города Илай Ахметов уже поручил муниципальной службе провести ее комплексную техническую проверку.