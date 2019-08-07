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07.08.2019 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саперы начали чистить "разбомбленную" Каменку

Текст: Юрий Гаврилов
Ачинск и близлежащие от него села постепенно возвращаются к мирной жизни после сильнейших взрывов и пожара на военном арсенале. Большинство из покинувших свои дома людей снова у родных очагов. В районе восстановлено автомобильное и железнодорожное движение, работают магазины, школы, больницы. Но говорить, что там уже полностью наладился привычный ритм пока рано.

В результате тяжелого происшествия по всей округе разлетелись боеприпасы. Площадь, усеянная их осколками и неразорвавшимися снарядами, исчисляется сотнями гектар.  Чтобы не случилось новой беды, район вокруг арсенала метр за метром прочесывают около сотни саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил  и специалисты с инженерного подразделения Центрального военного округа.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, их задача - с помощью спецсредств и бронемашин проверить и очистить местность близ воинской части и расположенного рядом населенного пункта Каменка. Командир группы разминирования Дмитрий Дойников сказал журналистам, что "в данный момент люди занимаются поиском взрывоопасных предметов. Обнаруженные снаряды вывозим на безопасное расстояние и уничтожаем в установленном порядке".

Хотя военные утверждают, что угрозы нового воспламенения на армейских складах нет, территорию  арсенала и окрестности Каменки для подстраховки проливают с воздуха военно-транспортные Ил-76.

Фото: REUTERS
Куда бежать и что брать с собой при экстренной эвакуации

Там, где эта операция уже завершена,  начались ремонтно-восстановительные работы: на армейский склад и в Каменку завезли стекла, рубероид, цемент. Туда направили электриков, сварщиков и столяров. Для работы выделили трактора  и другую коммунальную технику. В среду министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заму Дмитрию Булгакову (он сейчас находится в Ачинске) завершить все ремонтно-восстановительные работы за две недели.

Тем временем специальная межведомственная группа из  представителей силовиков, экстренных служб и региональных властей  завершает оценку ущерба от пожара и взрывов. Выяснилось, что в самом Ачинске, Назарово, Заворках, Ключах и Малом Улуе инфраструктура и жилые дома не пострадали.  А в Каменке повреждены лишь несколько деревянных построек.

Совместный прием граждан в военкомате Ачинска организовали сотрудники окружной военной прокуратуры и их коллеги из прокуратуры Красноярского края. Еще один такой пункт собираются устроить в Каменке после того, как в селе закончат работать саперы. По всей видимости, правоохранителям придется, в том числе, разбираться с жалобами жителей Ачинска на плохую систему оповещения о чрезвычайной ситуации. Глава города Илай Ахметов уже поручил муниципальной службе провести ее комплексную техническую проверку.

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