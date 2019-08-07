Если не замечать ограждений, можно подумать, что это пионерский лагерь из советского прошлого. Газоны, цветы, столовая, беседка, подростки на стадионе... Но проволочные кольца над забором и вышка вдалеке напоминают: это - зона. Только для совсем еще мальчишек, младшим из которых четырнадцать.

Граница между волей и неволей - одна из самых "труднопроходимых" на свете. Тяжело привыкать к правилам зоны, но и возвращаться ненамного проще. Особенно для тех, кто жить не успел научиться. Понимая это, в Архангельской воспитательной колонии открыли центр подготовки к освобождению "Архангел". О названии сотрудники шутят: "Конечно, здесь живут не ангелы, но пусть покровитель города архангел Михаил и наших пацанов под защиту возьмет". Именно так их здесь называют: не "осужденные", а пацаны, ребята, мальчишки...

Дома никто не ждет

Восемь лет назад, когда закрылись несколько воспитательных колоний Северо-Запада, архангельская стала межрегиональной. Сегодня здесь живут 42 воспитанника. Основное "население" - из Поморья и Республики Коми, плюс семеро уроженцев Карелии и два юных правонарушителя из Мурманской области. Еще год назад ребят было в два раза больше. Но многие освободились условно-досрочно или после 18-летия перешли во взрослые колонии, а приток новичков сократился.

- Суды стали гуманнее относиться к несовершеннолетним и чаще назначать им наказание, не связанное с лишением свободы, - поясняет начальник Архангельской воспитательной колонии (АВК) Денис Скородумов. - Раньше более половины ребят попадали к нам за кражи и другие имущественные преступления.

Сегодня такие подростки чаще всего получают условные сроки. Большинство наших воспитанников осуждены за тяжкие преступления: убийства, наркотики, насилие...

Новый центр подготовки к освобождению - уже второй в АВК. Его предшественник открылся десять лет назад и стал первым в российской исправительной системе. Он находится за пределами колонии в симпатичном теремке, больше похожем на загородный дом большой семьи. Его обитатели живут почти на воле и сами себя обслуживают, с ними усиленно работают психологи, соцработники и педагоги. Переход сюда надо заслужить примерным поведением, а чистоту помыслов придется доказать на полиграфе. Через этот центр прошло уже около 70 воспитанников, и ни один не совершил рецидива.

"Архангел" расположен в самой зоне и от обычных зданий отрядов отличается только вывеской. Но цель у него та же: подготовить мальчишек к жизни на воле, чтобы сгладить очередной крутой поворот в судьбе. Сюда переводят за полгода до возможного УДО. Условия облегченные, надзор только через видеокамеры.

- Процентов семьдесят из них дома никто не ждет, - отмечает Денис Скородумов. - Есть сироты из детских домов, есть социальные сироты, которые совсем не нужны родителям. И это необязательно пьющие люди. Бывает, мама с папой просто развелись, и теперь у каждого новая семья, где не находится места детям от прошлых браков. Попадают к нам и ребята из благополучной среды - чаще всего за наркопреступления, совершенные в погоне за легкими деньгами.

От борща до театра

По словам начальника воспитательного отдела АВК Андрея Гусева, проблема всех исправительных учреждений в том, что в них живут на всем готовом. В центре учат базовым житейским умениям. Например, готовить на электроплите: как минимум - яичницу и жареную картошку, как максимум - борщ с пирожками. А еще стирать и гладить, пришивать пуговицы, штопать и так далее. Вдобавок к этому здесь можно заняться самым разным творчеством - рисованием, моделированием, плетением из бересты, танцами... В колонии есть даже кукольный театр, актерская студия "Шанс" и свой телеканал. Много спортивных направлений, что особенно важно для мальчишек, - от настольного тенниса до регби. В свободное время разрешается поиграть на компьютере, но без выхода в интернет - на него здесь полный запрет.

Среди людей в форме вдруг появляется улыбчивая женщина в "штатском", похожая на ведущую детской передачи. Любовь Виноградова заведует библиотекой и ведет сразу шесть кружков.

- Мне хочется дать ребятам прежде всего тепла, которого они так мало получали. Надо показать им, что жизнь продолжается и у них все еще впереди. Научись создавать красоту, полюби свое дело - и тебя все поддержат. Знаете, почему они обожают играть в кукольном театре? Потому что у них много комплексов, а там актеров не видно... Я их очень люблю, и ребята отвечают мне тем же, - улыбается главная по книгам и творчеству.

"Конечно, здесь живут не ангелы, но пусть покровитель города и наших пацанов под защиту возьмет"

В кружке моделирования, открытом на областной грант, трое воспитанников корпят над будущими шедеврами. У одного почти готов красавец-корабль. Володе уже восемнадцать, в колонии он третий год отбывает большой срок за тяжкое преступление. Очень не хочет переходить во взрослую зону и надеется на УДО.

Как и многие, он пришел сюда этаким волчонком, который ни в чем не видел смысла. Признавал тюремные понятия, принципиально отказывался работать. Сегодня, утверждают сотрудники, это совсем другой человек, нацеленный на нормальную жизнь. Владимир стал старшим прихода построенного в колонии храма. Кроме того, здесь у парня открылся актерский талант: он сыграл одну из главных ролей в спектакле театральной студии АВК "Мы - молодая гвардия" по роману Александра Фадеева, который с успехом прошел на нескольких сценах Архангельска.

- Конечно, в колонии я очень изменился, - уверен Володя. - Раньше вообще не видел того, к чему надо стремиться. Сейчас у меня есть четкая цель. Здесь я получил специальность мастера сухого строительства. Хочу поскорее выйти на свободу и начать работать. Профессиональное училище, как и общеобразовательная школа, находится прямо в АВК. Готовят по одиннадцати специальностям - от повара до автослесаря. При желании можно даже дистанционно учиться в вузе.

Свой ключик

В ответ на вопрос, как меняются ребята в колонии, начальник приводит сравнение:

- Представьте детей, которых впервые отправили на лето в деревню к бабушке. Разумеется, дети возвращаются в город немного другими. В колонии происходит примерно то же самое, только на другом уровне.

Но, конечно же, это не деревня и даже не лагерь. Стоило мне только спросить, за что осужден один из воспитанников, как стало понятно, сколько жестокости и трагедий здесь сошлось. Оказалось, мальчик попал сюда за убийство бабушки. Сразу вспомнилось это громкое дело: взрослый мужчина подбил на преступление 14-летнего двоюродного брата. Они нанесли беззащитному родному человеку множество ножевых ранений. Хотели завладеть сбережениями бабушки, но нашли в ее доме всего сто рублей...

Начальник колонии считает, что парень по-настоящему раскаялся:

- К каждому из ребят надо подобрать свой ключик. Это может быть вера, любовь к родным, какое-то занятие... Например, я вожу их играть в пейнтбол, и у нас сложилась дружная компания. Такие же собрались вокруг воспитателей, которые ведут кружки по кроссфиту и журналистике. Ребята все время чем-то заняты.

То они едут помогать ветеранам, то играют в КВН, то выступают с концертом. Мне кажется, мы делаем для них все возможное. Но вопрос в том, что будет на воле, в какую среду они попадут, будут ли нужны кому-то.

Кстати

Подростки, попавшие под следствие, в Архангельской области не сидят в одних камерах со взрослыми преступниками. В АВК открыли свой следственный изолятор, где сейчас ждут суда десять несовершеннолетних. Считается, что это спасает их от неизбежного во взрослых СИЗО влияния тюремной субкультуры. Из 23 воспитательных колоний России такие помещения есть лишь в нескольких.

В АВК имеется и ДИЗО - дисциплинарный изолятор. Его в шутку называют "Куба - остров свободы", потому что там ничего не надо делать. В этом году "на Кубе" побывали всего трое воспитанников, с мая она пустует.