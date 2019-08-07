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Рубрика: Российский автопром

УАЗ создал автомобиль для борьбы с лесными пожарами

Текст: Евгений Костин
Фото: Виктория Чернышева/РГ Фото: Виктория Чернышева/РГ
Фото: Виктория Чернышева/РГ

В базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства на новую модификацию "Фермера" - УАЗ 390945-903. В документе указано, что это малый лесопатрульный комплекс.

Судя по описанию конфигурации новинки, новый УАЗ способен бороться с небольшими очагами возгорания. Лесопатрульный комплекс на базе "Фермера" представляет собой автомобиль с грузовой платформой, на которой размещено спецоборудование и ёмкость объёмом 0.5 м3 для негорючих и непищевых жидкостей.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Подвеска такая же, как у "Фермера" (УАЗ 390945): на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, на передней установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Двигатель, опять же, стандартный: рядная атмосферная "четвёрка" ЗМЗ-40911 объёмом 2.7 литра мощностью 112 л.с., в паре с которой работает 5-ступенчатая механическая коробка передач от китайской компании Baic.

Ранее "Российская газета" рассказывала о "головастике" УАЗ для дорожников и передвижной телестудии на базе "Буханки".

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