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22.07.2019 10:12
Рубрика: Российский автопром

"Головастик" для дорожников. УАЗ вспомнил уникальную модель

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил о заливщике швов ДС-67А, построенном на базе УАЗ-452Д.

На раме "Головастика" монтировали 150-литровый котел для битумной мастики, установку для заполнения швов и компрессор. Во время движения мастика подогревалась до рабочей температуры (160-180 С) выхлопными газами. Непосредственно во время работы - жидкотопливной горелкой.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер".

"РГ" уже сообщала, что этой осенью УАЗ начнет выпуск новой модификации "Патриота" с автоматической коробкой передач. Мы даже публиковали первое фото салона такого внедорожника. Также стало известно, что компания выпустит 300 ультралюксовых "Патриотов".

Кроме того, выяснилось, что УАЗ "Патриот" получит дизель от Ford Transit.

По итогам первого полугодия 2019 года продажи УАЗа демонстрируют отрицательную динамику (-4%, до 16 790 единиц).

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#УАЗ