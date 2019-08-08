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Рубрика: В мире

Генсек НАТО: Турция останется ценным союзником альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AP Photo/Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Решение Турции закупить российские ЗРС С-400 обеспокоило НАТО, однако Анкара останется ценным союзником альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в исследовательском институте в Сиднее.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Он подчеркнул, что закупка С-400 - это национальное, суверенное решение, однако генсека беспокоят последствия этого поступка, так как для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. "Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", - отметил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что вклад Турции, ее роль в НАТО "намного глубже, чем вопрос С-400". Поэтому Столтенберг выразил "абсолютную уверенность", что Турция останется очень важным союзником НАТО, и "мы будем вместе работать над многими другими вызовами, несмотря на то, что С-400 создает проблемы", - цитирует выступление генсека РИА Новости.

Ранее власти Турции заявили, что комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в 2020 году. По мнению Анкары, российские ЗРС являются более продвинутыми системами по сравнению с ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо С-400.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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После начала поставок в страну российских систем ПВО С-400 США решили исключить Турцию из программы F-35. Участие Анкары будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. По мнению турецкой стороны, данное решение США является односторонним и незаконным шагом, которое нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Меду тем, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

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