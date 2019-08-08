Kia продает тысячу кроссоверов Seltos в сутки

Первой страной, в которой стартуют продажи кроссовера Kia Seltos, является Индия. Это случится 22 августа, но приём заказов уже открыт, и новинка бьёт рекорды.

За 20 дней приёма заявок на покупку Kia Seltos дилеры оформили более 23 тысяч договоров. Получается, что корейский кроссовер в сутки покупает свыше тысячи человек. Напомним, в первый день приёма заказов стать владельцами Seltos изъявили желание 6 тысяч человек.

В Индии Seltos представлен с атмосферными бензиновыми моторами объёмом 1.5 литра, а также с турбированными бензиновыми и дизельными двигателями объёмом 1.4 и 1.5 литра соответственно. Полного привода для кроссовера не предусмотрено ни в одной из комплектаций. Доступные коробки передач: 5-ступенчатая "механика", 6-скоростной "автомат" и преселективный "робот".

До сих пор не объявлен прайс на новинку. Ожидаемая цена - от 11 лакхов (1 012 000 рублей). Предполагалось, что Kia Seltos будет одним из главных конкурентов Hyundai Creta. Да, но только не в Индии, где Creta пока представлена первым поколением, уступающим Seltos в плане технического и опционального оснащения, но с привлекательной ценой в 990 990 рупий (около 912 000 рублей). На равных Seltos будет конкурировать вот с такой Creta, появления которой мы ожидаем и в нашей стране.

В России Kia Seltos, по официальной информации, появится в 2020 году.