Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

Недавно у Lada Xray Cross появился новый силовой агрегат: двигатель Renault-Nissan 1.6 литра мощностью 113 л.с. и вариатор Jatco. Известно, что в будущем эта пара появится на Lada Vesta. Официальный дилер марки рассекретил информацию о динамических характеристиках модели.

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Разгон Lada Vesta до 100 км/ч со 106-сильным мотором ВАЗ-21129 и МКП занимает 11.2 секунды, с АМТ автомобиль ещё медленнее - 14.1 секунды. Чуть быстрее седан с мотором на 122 "лошади" и автоматизированной МТ - 12.1 секунды. "Заряженная" Vesta Sport, оснащённая 145-сильным мотором и МКП, может спринтануть за 9.6 секунды, что на 0.7 секунды меньше, чем у модели с новым силовым агрегатом.

Предполагается, что Vesta с вариатором и двигателем Альянса появится в конце 2019 - начале 2020 года.

Ранее АвтоВАЗ рассказывал о преимуществах вариатора Jatco и его особенностях. Напомним, первой моделью, поступившей в продажу с такой трансмиссией, стал Lada Xray Cross, цена на который составляет 846 900 рублей.