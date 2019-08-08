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08.08.2019 11:04
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Недавно у Lada Xray Cross появился новый силовой агрегат: двигатель Renault-Nissan 1.6 литра мощностью 113 л.с. и вариатор Jatco. Известно, что в будущем эта пара появится на Lada Vesta. Официальный дилер марки рассекретил информацию о динамических характеристиках модели.

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Фото: скриншот с www.youtube.com
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах "автомата" Lada Xray Cross

Разгон Lada Vesta до 100 км/ч со 106-сильным мотором ВАЗ-21129 и МКП занимает 11.2 секунды, с АМТ автомобиль ещё медленнее - 14.1 секунды. Чуть быстрее седан с мотором на 122 "лошади" и автоматизированной МТ - 12.1 секунды. "Заряженная" Vesta Sport, оснащённая 145-сильным мотором и МКП, может спринтануть за 9.6 секунды, что на 0.7 секунды меньше, чем у модели с новым силовым агрегатом.

Предполагается, что Vesta с вариатором и двигателем Альянса появится в конце 2019 - начале 2020 года.

Ранее АвтоВАЗ рассказывал о преимуществах вариатора Jatco и его особенностях. Напомним, первой моделью, поступившей в продажу с такой трансмиссией, стал Lada Xray Cross, цена на который составляет 846 900 рублей.

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#Lada