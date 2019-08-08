МВД предложило переформатировать бывшие посты ДПС в "зоны отдыха"

Проблему нехватки специальных стоянок для автомобилей на федеральных трассах в МВД России предложили решить с помощью бывших постов ДПС.

"Мы предложили Росавтодору возродить на базе старых стационарных постов ДПС некие функциональные зоны, где бы водители могли получить помощь, остановиться и отдохнуть", - заявил kp.ru заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

Идею, по словам офицера полиции, охотно поддержали представители бизнес-сообщества. Они готовы инвестировать значительные суммы в развитие инфраструктуры зон отдыха для автомобилистов, но при соблюдении ряда условий: решения проблемы с выделением земли и подведением энергоресурсов.

Отметим, что недавно президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Нарушители заплят от 7 до 50 тысяч рублей штрафа.

Кстати

К решению проблем с парковками в мегаполисах подключились специалисты Росстандарта. Они предлагают сделать парковочные места для легковых автомобилей более узкими и короткими. Сейчас минимальные размеры машино-места для легковых автомобилей на городских парковках составляют 5,3 на 2,5 метра. Новый стандарт предполагает его уменьшение на полметра в ширину и почти на столько же - в длину.