Правозащитники предупредили туристов о высоком уровне насилия в США

Правозащитная организация Amnesty International попросила туристов, собирающихся посетить США, учитывать криминогенную обстановку в стране.

В распространенном предупреждении иностранцев призвали проявлять максимальную осторожность. Это связано с высоким уровнем насилия в Соединенных Штатах и участившимися случаями применения огнестрельного оружия.

Туристам лучше избегать места скопления людей, особенно храмы и торговые центры, по возможности не посещать бары, ночные клубы и казино.

"Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США осознанно совершают ошибки, которые приводят к печальным последствиям", - говорится в заявлении Amnesty International.

Напомним, в минувшую субботу в городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний американец на расовой почве убил 20 человек. Через несколько часов в Дейтоне (штат Огайо) еще один злоумышленник застрелил девять человек, шестеро из которых были афроамериканцами.

Дональд Трамп обвинил в произошедшем интернет и видеоигры. По мнению президента США, в массовых расстрелах виноваты в первую очередь те, кто "восхваляет насилие". Глава государства предложил ограничить продажу видеоигр. При этом политик ничего не говорит о необходимости ужесточения законов об обороте оружия, на чем настаивают его оппоненты.