Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском

Опубликовано видео того, как спасатели поднимают автобус, попавший в ДТП под Новороссийском.

На кадрах видно, как развороченную машину, упавшую на крышу, тянут краном, доставая ее из обрыва, куда автобус рухнул вчера вечером после столкновения с иномаркой. Легковушку также подняли, она оказалась вся в пене для тушения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, к ликвидации последствий было привлечено 184 человек личного состава, 50 единиц техники. На месте происшествия установили световые башни, чтобы можно было работать и ночью.

Напомним, в крупной аварии пострадали 44 человека, трое погибли - это женщина и ее двое детей, приехавшие на Кубань из Челябинской области. По последним данным минздрава Краснодарского края, состояние большинства пострадавших удалось стабилизировать, часть из них, возможно, выпишут из больницы уже сегодня.