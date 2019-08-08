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08.08.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Опубликовано видео того, как спасатели поднимают автобус, попавший в ДТП под Новороссийском.

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

На кадрах видно, как развороченную машину, упавшую на крышу, тянут краном, доставая ее из обрыва, куда автобус рухнул вчера вечером после столкновения с иномаркой. Легковушку также подняли, она оказалась вся в пене для тушения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, к ликвидации последствий было привлечено 184 человек личного состава, 50 единиц техники. На месте происшествия установили световые башни, чтобы можно было работать и ночью.

Напомним, в крупной аварии пострадали 44 человека, трое погибли - это женщина и ее двое детей, приехавшие на Кубань из Челябинской области. По последним данным минздрава Краснодарского края, состояние большинства пострадавших удалось стабилизировать, часть из них, возможно, выпишут из больницы уже сегодня.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
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