Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Новороссийском

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Hyundai и автомобиля Volkswagen Touareg. Авария произошла накануне около 22 часов на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц", а также пункту б части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены ведомством края на контроль.

Напомним, участниками страшной аварии стали пассажирский автобус, в котором ехали 41 человек, и иномарка, где находились шестеро. Они столкнулись и упали в обрыв. В ДТП погибли трое - все они пассажиры легковой машины (женщина и двое детей). Сейчас следователи выясняют причину ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что в его крови нет алкоголя.

В прокуратуре подтвердили, что автобус принадлежит на праве собственности Федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению "Санаторий "Эллада" Федеральной налоговой службы".