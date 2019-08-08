Погибшая в ДТП под Новороссийском семья была из Челябинской области

В аварии под Новороссийском погибла семья из Челябинской области - женщина и ее двое детей, ехавшие в иномарке, столкнувшейся с туристическим автобусом. Жертвы аварии опознаны.

- 44-летний водитель машины жив, он госпитализирован, а 40-летняя женщина и двое детей - 17-летний сын и девятилетняя дочь погибли на месте, - рассказали "РГ" на "горячей" линии, организованной администрацией Новороссийска.

Выжившего водителя и еще двоих пассажиров легковушки отправили в городскую больницу Новороссийска. Откуда и куда направлялась семья, пока неизвестно.

"Горячая" линия работает сегодня с шести часов утра. На нее поступило около 15 звонков. В основном звонили родственники пострадавших, а также те, кто не смог дозвониться до своих близких, отдыхающих неподалеку. Также свою помощь, в том числе и денежную, предлагали местные волонтеры. Пока решается вопрос об оказании помощи пострадавшим, но уже точно известно, что местная администрация предоставит им вещи.

По предварительной информации, водитель автобуса Hyundai, возвращавшийся с экскурсии в Анапу, не справился с управлением и въехал в Volkswagen Touareg. Они упали в обрыв. 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализированы в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара. 13 пострадавшим сделали экстренные операции.