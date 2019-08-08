СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском

Следователи задержали 41-летнего водителя пассажирского автобуса, рухнувшего в обрыв вчера около 10 часов вечера под Новороссийском.

Как сообщили в СКР, подозреваемый вез туристов из Новороссийска в Анапу. Недалеко от поселка Верхнебаканский он превысил скорость и не уступил дорогу иномарке, которая имела в тот момент преимущество.

"В результате автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте", - рассказали в СКР. В аварии пострадали 44 человека, всем оказана медицинская помощь. Четверых доставили в краевую клиническую больницу №1.

Как пояснили в СКР, экскурсионный автобус принадлежал лечебно-профилактическому санаторию "Эллада". В учреждении изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".