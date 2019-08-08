Трамп: Южная Корея согласилась увеличить выплаты США для защиты от КНДР

США начали переговоры об увеличении взносов со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Южная Корея - очень богатая страна, которая сейчас чувствует свое обязательство внести вклад в оборону, обеспечиваемую США", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

По словам Трампа, Сеул согласился заплатить США значительно больше денег. При этом американский лидер уточнил, что "последние десятилетия Южная Корея платила США очень мало, но в прошлом году, по просьбе президента Трампа заплатила 990 миллионов долларов".

Американский лидер также отметил, что отношения между двумя странами очень хорошие, пишет ТАСС.

Напомним, в понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на многочисленные требования Северной Кореи об их отмене. В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, были предупреждением Вашингтону и Сеулу.

Кроме того, МИД Северной Кореи заявил о том, что КНДР все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей. По мнению северокорейской стороны, военные учения свидетельствуют о том, что Вашингтон и Сеул не изменили свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.