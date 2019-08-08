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08.08.2019 04:12

Трамп: Южная Корея согласилась увеличить выплаты США для защиты от КНДР

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

США начали переговоры об увеличении взносов со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/Salvador Melendez
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"Южная Корея - очень богатая страна, которая сейчас чувствует свое обязательство внести вклад в оборону, обеспечиваемую США", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

По словам Трампа, Сеул согласился заплатить США значительно больше денег. При этом американский лидер уточнил, что "последние десятилетия Южная Корея платила США очень мало, но в прошлом году, по просьбе президента Трампа заплатила 990 миллионов долларов".

Американский лидер также отметил, что отношения между двумя странами очень хорошие, пишет ТАСС.

МИД Южной Кореи: США ограничили въезд побывавшим в КНДР иностранцам

Напомним, в понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на многочисленные требования Северной Кореи об их отмене. В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, были предупреждением Вашингтону и Сеулу.

Кроме того, МИД Северной Кореи заявил о том, что КНДР все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей. По мнению северокорейской стороны, военные учения свидетельствуют о том, что Вашингтон и Сеул не изменили свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.

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