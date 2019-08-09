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09.08.2019 09:33
Рубрика: Легковые авто

Первый серийный кроссовер Kia Seltos сошёл с конвейера

Текст: Евгений Костин

На заводе Kia в индийском Анантапуре стартовало серийное производство кроссовера Kia Seltos, который, судя по количеству полученных предзаказов, может стать бестселлером марки в сегменте SUV.

Инвестиции в завод составили 1.1 миллиарда долларов США, производственные мощности позволяют выпускать 300 000 автомобилей ежегодно - на этот объём планируют выйти в течение трёх лет. В Анантапуре будут выпускать Kia Seltos для рынков Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В России будут продавать кроссовер корейской сборки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Пока объявлены спецификации для рынков Индии и Южной Кореи - это первые страны, где стартуют продажи новинки. Известно, что в нашу страну модель доберётся в 2020 году.

Ранее "Российская газета" сообщала, что за 20 дней после начала приёма заказов дилеры получили более 23 тысяч заявок.

Официальный прайс пока не объявлен, но ожидается, что цена будет начинаться от 11 лакхов (чуть более 1.01 млн. рублей).

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#Kia