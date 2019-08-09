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09.08.2019 13:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму поезда железнодорожного экспресса могут связать аэропорт Симферополь с основными курортами полуострова. Об этом за совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Мы обсудили ряд вопросов, чтобы по аналогии с Москвой разработать реализовать программу запуска железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополь во все туристические направления, - уточнил Аксенов. - Проработаем совместно. Договорились для этого создать рабочую группу.

В свою очередь, Ольга Голодец отметила увеличение туристического трафика в Крым в 2019 году на 11 процентов. По состоянию на сегодняшний день число посетивших полуостров отдыхающих превысило 4 миллиона человек.

- 58 процентов из них приехали через Крымский мост, - отметила вице-премьер. - Это замечательно, и это еще раз подчеркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма.

Ранее власти полуострова не раз заявляли о проекте строительства прямой железнодорожной ветки Керчь-Симферополь минуя Джанкой, что сократило бы путь туристов на курорты на несколько часов. Но окончательное решение об этом проекте так и не принято. Между тем поезда по Крымскому мосту поедут на полуостров уже в декабре 2019 года. И пока они проследуют до Симферополя, Евпатории и Севастополя через станцию Джанкой.

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