Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском. В результате ДТП погибли три человека и 44 пострадали.

На кадрах видно, что Volkswagen Touareg намеревался на перекрестке повернуть налево, водитель включил левый поворотник и начал совершать маневр, как тут в него влетел автобус, ехавший сзади по встречной полосе на довольно приличной скорости. Он снес иномарку и следом упал в обрыв за перекрестком. При этом у автобуса были включены "аварийки"

Вчера стало известно, что водителя автобуса задержали. Как сообщили в СКР, по предварительным данным он не соблюдал дистанцию, и его нарушения привели к тому, что автомобиль и автобус упали в обрыв. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

В автобусе помимо водителя было 40 человек, они получили разные травмы, но все остались живы. В иномарке ехали шестеро, водитель выжил, а трое его пассажиров - женщина и ее двое детей - погибли. Двух других пассажиров госпитализировали.