Актеру Олегу Стриженову исполнилось 90 лет

10 августа одному из самых известных актеров советского кино Олегу Стриженову исполняется 90 лет.

Выпускник театрального училища имени Щукина, которое Стриженов окончил в 1953 году, начинал прежде всего как театральный актер - в Русском драматическом театре Эстонии, затем - в Александринском театре, позже - во МХАТе. Но широкую известность ему принесли роли в кино.

Стриженов стал одним из главных романтических героев кинематографа оттепели. Его роли в фильмах "Овод", "Сорок первый", "Афанасий Никитин", "Неподсуден" сделали его звездой советского кино.

Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Он лауреат многих премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

Сегодня с 90-летием артиста поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В их поздравительных телеграммах подчеркнуто, что Олег Стриженов принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров.

"РГ" предлагает вспомнить пять самых известных ролей Олега Стриженова.

"Овод" (1955)

Его Овод в одноименном фильме 1955 года, поставленном режиссером Александром Файнциммером по культовому роману Этель Лилиан Войнич, пленил сердца зрителей красотой, благородством, отвагой.

Стриженов сыграл идеального романтического героя, который проходит путь от наивного юноши до пламенного революционера, борца за освобождение Италии от власти Австрии. Не в последнюю очередь именно его актерское обаяние стало причиной того, что этот фильм в 1955 году посмотрело 39,16 млн зрителей. "Овод" стал одним из самых кассовых советских фильмов.

"Сорок первый" (1956)

В первом фильме Григория Чухрая Олег Стриженов снялся уже не в роли революционера, а напротив - в роли белогвардейца, поручика Вадима Николаевича Говорухи-Отрока, который должен передать послание Колчака Деникину. Но и тут обаяние Стриженова сыграло свою роль - в этого белогвардейца влюбилась не только Марютка, меткий стрелок отряда красных, но и все девушки Советского Союза. И даже финальный выстрел Марии в любимого выглядел скорее жестом отчаяния, чем торжеством революционного долга над чувством.

В итоге картина "Сорок первый" стала не только одной из главных кинолент оттепели, но и очень успешной в прокате, причем не только советском. В СССР посмотрело 25,1 млн зрителей в 1956 году, во Франции - больше миллиона зрителей, в Польше - более 940 тысяч человек.

На международных фестивалях картину тоже заметили. На кинофестивале в Эдинбурге фильм получил почетный диплом, а в Каннах в 1957 - спецприз жюри "За оригинальный сценарий, гуманизм и романтическое величие".

"Его звали Роберт" (1968)

Комедию Ильи Ольшвангера "Его звали Роберт" в популярном в 1960-х жанре научной фантастики мало кто помнит, но Стриженову там предложили сразу две роли - изобретателя робота Сергея и собственно робота по имени Роберт. И главное, наконец-то эти роли предполагали не роковые страсти и романтический пыл, а веселую комедию. Комедия, правда, была с оттенком антиутопии - в конце робот Роберт ломался, не выдержав общения с прекрасными студентками, несколько туповатыми командировочными и в целом - не слишком рациональным человечеством.

Но несмотря на печальный финал и перипетии съемочного процесса, роль Стриженова была замечена. На международном кинофестивале в Триесте Стриженову был вручен приз "Серебряный астероид" за лучшее исполнение главной мужской роли.

"Неподсуден" (1970)

Роль летчика Егорова в фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова не просто подтвердила высокий актерский статус Олега Стриженова, но сделала его звездой, любимцем публики. По результатам опроса журнала "Советский экран" Стриженов, сыгравший оболганного и преданного другом и любимой героя, был назван лучшим актером 1970 года. Если вспомнить, что в 1970 фильм посмотрели 43,3 миллиона зрителей, то это означало всенародное признание.

Стриженов оказался идеальным выбором для роли, предложенной Краснопольцевым и Усковым. Он органично, "без швов", соединил амплуа романтического любовника, отважного летчика - чья профессия выглядела равно опасной и престижной в фильмах эпохи индустриальной модернизации, и безупречного, с точки зрения этики, обычного советского человека.

Нетрудно заметить, что сюжетная коллизия в фильме "Неподсуден" отчасти напоминала любовную драму Овода, но романтический бунтарь тут превратился просто в порядочного человека. Новый герой, сыгранный Стриженовым, конечно, несет память о благородном героическом прошлом итальянского карбонария из "Овода" и поручика из "Сорок первого", но, конечно, это персонаж иного времени. Времени, в котором на первый план выходят этические проблемы.

"Звезда пленительного счастья" (1975)

Князь Сергей Григорьевич Волконский в любимом зрителями фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья", может быть, не главный герой картины. Но Олег Стриженов сделал эту роль одной из незабываемых в этой ленте. Его князь Волконский - сдержанный, холодно аристократичный, красавец и храбрец - умеет "держать паузу". Олег Стриженов умеет сделать это молчание мощным высказыванием.