Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Инцидент произошел, когда один из журналистов поинтересовался, планирует ли Трамп пригласить Зеленского в Белый дом. "О ком вы говорите?", - переспросил американский лидер.

После уточнения Трамп назвал своего украинского коллегу разумным парнем и отметил, что тот хочет приехать вскоре в Вашингтон, передает РИА Новости. "Я думаю, что Зеленский заключит соглашение с Путиным", - также заявил Трамп.

Ранее президент Украины говорил, что визит в Белый дом состоится в сентябре. В конце прошлого месяца между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор. Главы государств обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.