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Рубрика: В мире

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Инцидент произошел, когда один из журналистов поинтересовался, планирует ли Трамп пригласить Зеленского в Белый дом. "О ком вы говорите?", - переспросил американский лидер.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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После уточнения Трамп назвал своего украинского коллегу разумным парнем и отметил, что тот хочет приехать вскоре в Вашингтон, передает РИА Новости. "Я думаю, что Зеленский заключит соглашение с Путиным", - также заявил Трамп.

Ранее президент Украины говорил, что визит в Белый дом состоится в сентябре. В конце прошлого месяца между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор. Главы государств обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп РГ-Видео
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