В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.

Как уже сообщала "РГ", ЧП на 45-м Государственном Центральном морском испытательном полигоне ВМФ недалеко от Архангельска произошло 8 августа. Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще три человека пострадали.

Взрывной волной нескольких человек отбросило в море. До последнего сохранялась надежда найти их живыми, однако этого не произошло.

"Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении администрации Сарова.