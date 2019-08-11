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11.08.2019 18:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.

Фото: ТАСС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском

Как уже сообщала "РГ", ЧП на 45-м Государственном Центральном морском испытательном полигоне ВМФ недалеко от Архангельска произошло 8 августа. Во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще три человека пострадали.

Взрывной волной нескольких человек отбросило в море. До последнего сохранялась надежда найти их живыми, однако этого не произошло.

"Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении администрации Сарова.

Общество Утраты Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Нижегородская область СЗФО Архангельская область
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