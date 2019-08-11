Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использовать YouTube для рекламы незаконных массовых мероприятий.

Как отмечают в Роскомнадзоре, ряд структур, имеющих свои каналы на YouTube, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, например, push-уведомления. С их помощью распространяется информация о несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

Push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Письмо с требованием прекратить подобную практику ведомство направило в компанию Google, которой принадлежит видеохостинг.

В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.

Напомним, 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная властями акция. По данным МВД, в мероприятии приняли участие 22 тысячи человек.

Предыдущие митинги прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа. Первое мероприятие было согласованным.