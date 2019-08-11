Новости

Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 16:20
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 16:10
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 15:48
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 15:45
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 15:37
В Мадриде запретили торговать на улице 15:31
В ДТП погибла известная украинская балерина 15:30
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 15:30
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 15:27
В реке Белой в Уфе обнаружили загрязняющие вещества 15:27
Видео: Медведев показал подаренного президентом Туркменистана щенка алабая 15:15
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube 15:10
Трагедия в Йемене: 40 погибших и сотни раненых в ходе боев за Аден 14:46
В Валенсии запретят курение на пляжах 14:39
Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве 14:11
В Геленджике более 400 пловцов приняли участие в "Морской миле" 13:48
В Уфе пьяный водитель покалечил инспектора и чуть не сбил детей 13:15
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день? 13:07
В Астраханской области подросток попал в реанимацию после драки 13:05
Протест Киева из-за поездок в Крым назвали работой "на мусорную корзину" 13:00
В Москве на неделю закроют девять станций метро 12:57
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море 12:24
В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков 12:15
Видео: Nissan Murano пролетел сквозь надземный пешеходный переход 12:12
Стало известно, когда в Москву вернутся дорожные пробки 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
11.08.2019 15:10
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использовать YouTube для рекламы незаконных массовых мероприятий.

Как отмечают в Роскомнадзоре, ряд структур, имеющих свои каналы на YouTube, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, например, push-уведомления. С их помощью распространяется информация о несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Видео: Участников акции на проспекте Сахарова спросили про их требования

Push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Письмо с требованием прекратить подобную практику ведомство направило в компанию Google, которой принадлежит видеохостинг.

В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.

Напомним, 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная властями акция. По данным МВД, в мероприятии приняли участие 22 тысячи человек.

Предыдущие митинги прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа. Первое мероприятие было согласованным.

Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Информационные технологии YouTube Компании Информационные технологии Google Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море