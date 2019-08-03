Субботняя акция подтвердила: оппозиции нужны не выборы, а беспорядки

Полторы тысячи человек приняли участие в сегодняшней несанкционированной акции в Москве. Это вдвое меньше, чем неделю назад, 27 июля. Судя по всему, москвичи услышали мэра Москаы Сергея Собянина, который, оценивая тот выход, сказал: "Им нужны не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина - не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть".

О том, что новая акция несанкционированная, городские власти в течение всей недели предупреждали москвичей, как и о том, что от согласованного митинга оппозиция отказалась. К тому же за это время многие горожане узнали правду, что за призывом оппозиции выйти на улицы Москвы и выступить "за честные выборы", скрывается в большинстве своем оголтелая ложь. Чего стоит например, такой факт, что в подписных листах у 22 кандидатов были обнаружены умершие люди, оставившие якобы в их поддержку 339 подписей. Еще 14 201 подпись поставили люди с несуществующими паспортами. И таких, мягко говоря, нестыковок, у оппозиции обнаружилось очень много.

Но это не остановило оппозицию, и она попыталась парализовать своей акцией в субботу весь центр столицы. Правоохранительные органы не позволили сделать ей этого и не допустили массовых беспорядков. Они же могли закончиться трагически. Ведь у целого ряда участников "мирных прогулок" полицейские изъяли настоящее оружие - в частности, ножи и травматические пистолеты. К счастью, пустить их в ход им не позволили. Теперь придется ответить за участие в несанкционированной акции по закону.