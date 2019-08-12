Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Россиянин Даниил Медведев уступил в двух сетах испанцу Рафаэлю Надалю в решающем матче турнира Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Монреале - 3:6, 0:6.

Справедливости ради стоит отметить, что шансов у Медведева против Надаля изначально было немного. И все же россиянин до поры до времени сопротивлялся натиску более именитого соперника. В первом сете Даниил выглядел не так уж и плохо, но все же проиграл один гейм на своей подаче. В результате эта осечка предопределила исход партии в пользу Рафаэля.

Во втором сете Надаль солировал на корте и за 25 минут решил исход встречи, не отдав оппоненту ни одного гейма. К слову, испанец впервые в карьере защитил титул на соревновании, проводившемся на харде.

Что касается Медведева, то уже сегодня он обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова, занимающего восьмое место, и станет первой ракеткой России.