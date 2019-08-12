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12.08.2019 14:32
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные в России кроссоверы за 2 млн рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Топ-5 самых продаваемых в России кроссоверов, стоимость которых составляет около 2 миллионов рублей, возглавил Volkswagen Tiguan. По данным аналитического агентства "Автостат", за январь - июль 2019 года этот автомобиль приобрели 19 115 жителей нашей страны.

Второе место занял Toyota RAV4 (16 637 штук), третье - Mitsubishi Outlander (12 802 единицы). Также в пятерку самы популярных кроссоверов вошла Mazda CX-5 (11 227 автомобиля) и Nissan X-Trail (11 225 штук).

Фото: www.autobild.de
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Как отмечают аналитики, средняя стоимость всех этих моделей составляет 1,97 - 2,01 миллиона рублей. Из-за этого в топ-5 не попал кроссовер Skoda Kodiaq с объемом продаж 12 924 единиц. Средняя цена на чешскую модель увеличилась до 2,25 миллиона рублей.

Кроме того, в ценовом сегменте 2 - 2,1 миллиона рублей на российском рынке представлены кроссоверы Kia Sorento (продажи 3 082 штук), Mitsubishi Eclipse Cross (1 084), Subaru XV (576), Mini Countryman (569), Renault Koleos (340) и Jeep Renegade (117).

Ранее эксперты озвучили рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России, а также назвали автомобили, которые менее всего защищены от угона.

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#Toyota #Volkswagen #Kia #Renault