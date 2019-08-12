Новости

Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката 14:45
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
Поступили данные о количестве серий в первом сезоне "Властелина колец" 09.08.2019
Леди Гаге предъявят многомиллионный иск за три "украденные" ноты 09.08.2019
Пирс Броснан сыграет "красивого исландца" в комедии про "Евровидение" 09.08.2019

Ученые признали Оззи Осборна мутантом

Рок
    12.08.2019, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

То, о чем миллионы поклонников всегда в той или иной степени подозревали, нашло официальное научное подтверждение: один из столпов "тяжелой" музыки планеты Земля Оззи Осборн официально является мутантом.

Как пишет New York Post, обнаруженная в генах фронтмена Black Sabbath генетическая мутация дала Оззи его легендарную возможность употреблять в огромных количествах алкоголь, параллельно определив и его предрасположенность к наркотической зависимости.

Фото: kinopoisk.ru
Леди Гаге предъявят многомиллионный иск за три "украденные" ноты

О чем рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, подводя однозначный вывод своего исследования влияния ДНК на поведение человека: "Оззи определенно генетический мутант", - пишет профессор в своей только что вышедшей книге Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are.

Поясняется: специалисты компании Knome, Inc. занимающейся исследованиями генов, в 2010 году заинтересовались Оззи, связались с ним и провели необходимые тесты. Выявившие ранее неизвестные ученым генетические изменения - мутацию ДНК исполнителя, делающую певца "практически невосприимчивым к воздействию даже больших доз алкоголя".

Ранее сообщалось, что в творческом потенциале Оззи Осборна усомнился Юрий Лоза.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров 09.08.2019
Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 09.08.2019
СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся 09.08.2019
Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 09.08.2019
⧣ США
Фото: twitter.com/dragcityrecords
Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 09.08.2019
Вышел трейлер сериала "Блудный сын", вдохновленного "Доктором Хаусом" 09.08.2019
Netflix закрывает сериал о переходе в параллельные миры OA 09.08.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Теннант не против сняться в юбилейном выпуске "Доктора Кто" 09.08.2019
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 08.08.2019
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 07.08.2019
⧣ музыка
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым 09.08.2019
Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки 08.08.2019
Продавец "Крота" ответил Алибасову 08.08.2019