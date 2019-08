Ученые признали Оззи Осборна мутантом

То, о чем миллионы поклонников всегда в той или иной степени подозревали, нашло официальное научное подтверждение: один из столпов "тяжелой" музыки планеты Земля Оззи Осборн официально является мутантом.

Как пишет New York Post, обнаруженная в генах фронтмена Black Sabbath генетическая мутация дала Оззи его легендарную возможность употреблять в огромных количествах алкоголь, параллельно определив и его предрасположенность к наркотической зависимости.

О чем рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, подводя однозначный вывод своего исследования влияния ДНК на поведение человека: "Оззи определенно генетический мутант", - пишет профессор в своей только что вышедшей книге Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are.

Поясняется: специалисты компании Knome, Inc. занимающейся исследованиями генов, в 2010 году заинтересовались Оззи, связались с ним и провели необходимые тесты. Выявившие ранее неизвестные ученым генетические изменения - мутацию ДНК исполнителя, делающую певца "практически невосприимчивым к воздействию даже больших доз алкоголя".

Ранее сообщалось, что в творческом потенциале Оззи Осборна усомнился Юрий Лоза.